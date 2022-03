’Robbie Williams kan niemand vinden om hem te spelen in film’

„Michael en Robbie hebben top-secret audities gehouden om een acteur te vinden die de jonge versie van Robbie kan spelen”, vertelt een bron dichtbij hen aan de krant. „Robbie is echt verbaasd over hoe moeilijk die zoektocht en het verdere project is. En nu maakt hij zich zorgen dat het misschien wel nooit gaat lukken om de film op het witte doek te krijgen.”

Better Man gaat over het leven en de carrière van de 48-jarige Williams. Wanneer de film uitkomt, is nog niet bekend. Filmmaker Gracey is onder meer bekend van de populaire film The Greatest Showman.