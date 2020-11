Freek de Jonge als tevreden Robinson

Freek de Jonge is nagenoeg de enige acteur in dit charmerende verhaal, over een Robinson Crusoë die zijn eiland verkiest boven de mensenwereld. Als er iets kapot is, repareert hij het lekker zelf. Of het nou om zijn verrekijker of zijn eigen arm gaat. De schrik en verontwaardiging slaan echter toe wanneer hij hoort dat zijn post wordt wegbezuinigd. Waarom mag hij niet gewoon blijven zitten waar hij zit?

Regisseur Threes Anna verpakt haar boodschap, over het recht op zelfbeschikking, in een licht sprookjesachtige setting waar ze zichtbaar veel liefde in stopt. Niet alleen een liefde voor de natuur, maar ook voor decorontwerp. Het strandhutje waar de hele film zich omheen afspeelt, zit vol kleine details die uitstralen hoe efficiënt en tevreden deze man zijn leven heeft ingevuld.

Is hij niet zelf ook een zeldzame diersoort, die eigenlijk met rust gelaten zou moeten worden? Met de mensenwereld die zich steeds meer begint op te dringen, wordt ook duidelijk dat we in een tijd leven waar nog maar weinig speelruimte is voor mensen die hun eigen koers willen varen.

✭✭✭✭ (4 uit 5)