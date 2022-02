Mariska Bauer na herseninfarct: ’Ik was een bezige bij, maar nu een rustige vlinder’

„Ik heb geen restverschijnselen. Ben wel snel moe en kan slecht tegen prikkels”, zei ze verder. Aan Jeroen vertelden Frans en Mariska wat er op 4 januari, de dag van het herseninfarct gebeurde. Frans vertelde dat Mariska anders ging praten. „Ik merkte dat ze naar dronkenmansgelal ging.” Hij begreep meteen dat het niet goed zat. Mariska daarentegen dacht in eerste instantie dat ze iets verkeerds gedronken had.

Bekijk ook: Mariska Bauer getroffen door herseninfarct

Frans ging met Mariska naar het ziekenhuis en daar werden meteen allerlei onderzoeken uitgevoerd. „Dan schrik je je eigen helemaal het schompes”, keek de zanger terug.

Rustige vlinder

Nu, ruim een maand later, is de ergste schrik verdwenen bij het paar. „Mijn armen en benen doen het gewoon weer”, zei Mariska. „Ik doe het rustig aan. Ik was een bezige bij maar nu een rustige vlinder.” Verder vertelde ze dat ze het gevoel had dat haar hoofd soms vol met watten zit. „Alles wat ik doe is heel vermoeiend, maar ik ben er nog. Iedere stap die ik nu zet stap is een stap vooruit.”

Frans is opgelucht dat het allemaal redelijk goed is afgelopen. „Je houdt er geen rekening mee dat zoiets bij jouw gezin kan voorkomen”, zei hij. Omdat Mariska in het huishouden wegviel, moest de zanger veel taken overnemen. Daardoor heeft hij nog meer bewondering voor zijn vrouw gekregen. „Als je nu gewoon ziet wat een vrouw allemaal doet binnen een gezin… dat is gewoon bizar”, zei hij vol bewondering.