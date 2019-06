Domper voor Victoria en Daniel

Zweden had voor de achtste keer het nakijken bij een poging het wintersportevenement binnen te halen. Victoria en Daniel zaten gespannen vooraan in de zaal te wachten op het moment dat IOC-baas Thomas Bach tijdens de 134e sessie van het IOC de envelop met daarin het resultaat van de stemming zou open maken. Wat hij daarna voorlas, zorgde voor een explosie van geluk in het Italiaanse kamp en diepe teleurstelling bij Zweden.

Dat dacht met Stockholm-Åre goede papieren te hebben, en beriep zich bovendien op het feit dat het een echt wintersportland is en dat het de winterspelen nog niet eerder organiseerde. In tegenstelling tot rivaal en buurland Noorwegen en tot Italië. De wintersportplaats Cortina d’Ampezzo is in 1956 al eens aan de beurt geweest - de toewijzing voor 1944 ging vanwege de Tweede Wereldoorlog niet door - en in 2006 werden de spelen in en rond Turijn gehouden.