’Gooische Vrouwen’-actrice speelt rol in theaterthriller ’Detective Moncler’ De duistere kant van Susan Visser

Door Esther Kleuver

Susan Visser: „Ik laat dingen een beetje op mijn pad komen.” Ⓒ Marijke de Gruyter en Nicolien de Jong

Natuurlijk is het maar een rol die Susan Visser in de theaterthriller Detective Moncler speelt, maar ze moet er toch een hele andere kant van zichzelf voor aanboren. Dat is hard werken voor de actrice die van nature optimistisch van aard is, maar ze gaat de uitdaging vol aan.