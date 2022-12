Het is Lil Kleine en Jaimie Vaes weer niet gelukt om horloges en broodrooster te verdelen

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, en Vaes troffen elkaar half november in de rechtbank in een poging hun spullen te verdelen. Het ging daarbij onder andere om dure horloges, servies en een broodrooster. De partijen kregen toen de tijd om samen tot een oplossing te komen en te bewijzen wat zij wel of niet bezitten. Dat is de partijen samen niet gelukt.

Vaes beëindigde de relatie met Lil Kleine enkele maanden geleden. In februari waren beelden uitgelekt waarop te zien is dat de rapper het hoofd van de realityster tussen een autodeur klemt. Vaes deed later aangifte van mishandeling. Deze zaak loopt nog.

Op 17 januari staan de twee ook tegenover elkaar in de rechtbank van Amsterdam. Daar gaat het om een omgangsregeling die Scholten heeft gevraagd met het driejarige zoontje van het stel, Lío.