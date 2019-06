Idris Elba was niet van plan weer te trouwen

„Ik ben dit jaar 47 geworden, ben getrouwd geweest en heb al een heel leven gehad voordat ik Sabrina ontmoette”, vertelt hij aan de Britse Vogue. „Het was niet iets wat ik van plan was, om opnieuw te trouwen, maar we zijn letterlijk onafscheidelijk vanaf het moment dat we elkaar hebben ontmoet.”

Idris zegt dat er sprake was van ’liefde op het eerste gezicht’. Hij ontmoette haar in een jazz bar in de Canadese stad Vancouver, toen de 47-jarige acteur daar aanwezig was voor de opnames van de film The Mountain Between Us.

De twee verloofden zich in februari 2018 en gaven hun ja-woord tijdens een drie dagen durende ceremonie in het Ksar Char-Bagh hotel in het Marokkaanse Marrakech. Sabrina droeg twee handgemaakte jurken van Vera Wang tijdens de bruiloft. De keuze voor Marrakech was een praktische: beiden hebben familie wonen in het westelijke en oostelijke deel van Afrika.

Eerder had Idris een relatie met Naiyana Garth. Met haar verwelkomde hij in 2014 zoon Winston. Uit een eerder huwelijk heeft hij nog een dochter, de in 2002 geboren Isan. In 2017 zwoer Idris na twee mislukte huwelijken nooit meer te trouwen.