Johnny Depp tegen Amber Heard: de zaak die stinkt

De drol van Amber Heard, urine van Johnny Depp en een puppy die marihuana at. Tijdens de rechtszaak van het voormalige showbizzkoppel passeerde vrijwel alles de revue. Ⓒ Getty Images

Heeft AMBER HEARD nou wel of niet in bed gepoept? En wie sloeg wie? Deze, en nog veel meer vragen stonden de afgelopen tijd centraal in de reeks hoorzittingen in de zaak die Hollywood-ster JOHNNY DEPP had aangespannen tegen de Britse tabloid The Sun.