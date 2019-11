Terug naar de Zeedijk

Over de Amsterdamse Wallen, de rosse buurt, schreef Kees van Beijnum in 1995 al de semi-autobiografische roman Dichter op de Zeedijk, een liefdevol portret van een jongetje dat opgroeit in het café van zijn familie, tussen hoeren, zuipschuiten en vechtersbazen. De schrijver, die in 1954 zelf op deze plek is geboren, keert nu met 23 Seconden terug naar zijn oude buurt. Maar dan in het Amsterdam van begin jaren 90, toen de Zeedijk een heel wat grimmiger aanblik bood, vol junks, dealers en ander gespuis.