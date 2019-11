Modern Family-acteurs in Amsterdam

Jesse Tyler, die in de serie de rol van Mitch vertolkt, is naar het Van Gogh Museum. Aubrey Anderson-Emmon, die in de serie de dochter van Mitch speelt, laat weten ook naar het Anne Frank Huis en de Albert Cuypmarkt te zijn geweest. Op Instagram schrijft ze bij een kiekje van zichzelf op de markt: „Amsterdam was fantastisch!”

Ariel Winter, die in de serie te zien is als Alex, is ook naar de Zaanse Schans geweest. De actrice is dolenthousiast over ons land, zo blijkt uit haar bijschrift: „Ik heb mijn retourticket geannuleerd, dus vaarwel Los Angeles!”

Eerder al waren de acteurs naar Parijs, samen met andere leden van de cast waaronder Sofia Vergara en Julie Bowen.

