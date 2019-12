YouTube-ster Kalvijn en De Kast maken nieuwe Nije Dei

De Kast viert hun 30-jarige jubileum op 14 december in de AFAS Live in Amsterdam. De Kast was de eerste Nederlandstalige band die in de AFAS Live een uitverkocht concert gaf. Ze waren eind jaren negentig bijzonder populair en gaven vele speciale concerten.

Verder zullen er tijdens het jubileumconcert gastoptredens zijn van Arjen Lubach en Janine Abbring. Janine scoorde in 2001 een enorme hit met het nummer Jelle, een parodie op De Kast. Lubach bood zichzelf spontaan aan toen hij hoorde dat De Kast na zoveel jaar weer een groot optreden geeft.