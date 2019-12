Eerste slag in ’ijsoorlog’ is gestreden

Ook op NPO 1 bonden bekende Nederlanders de schaatsen onder, voor de tweede aflevering van De IJzersterkste die net als vorige week bijna een miljoen kijkers trok. Met 933.000 kijkers staat De IJzersterkste deze week op de zevende plaats van best bekeken tv-programma’s. In De IJzersterkte draait het om langebaanschaatsen. In Dancing On Ice gaat het om kunstschaatsen.

De eerste slag in deze ’ijsoorlog’ is dus gewonnen door de NPO. SBS6 had in het verleden een soortgelijke dansshow Sterren Dansen op het IJs. Naar de eerste aflevering in januari 2007 keken destijds ruim 1,1 miljoen kijkers, terwijl ruim 1 miljoen kijkers destijds afstemden op Dancing On Ice van RTL 4. SBS6 trok destijds aan het langste eind in de beruchte ijsdansoorlog en hield de hoge kijkcijfers vast, waarop RTL 4 besloot Dancing On Ice naar een andere dag te verschuiven.

Naast bekende Nederlanders kwamen zaterdag ook de professionals van Holiday On Ice hun kunsten vertonen in de tv-studio. De kunstschaatsers van Holiday On Ice waren te gast om bekend te maken dat de show na vier jaar terugkeert naar Nederland. In november en december 2020 is Supernova - Journey to the stars, te zien in Zwolle, Maastricht, Groningen en Amsterdam.