Bioscoopfilm over De Gorgels wordt toch deels geanimeerd

„Het wordt een speelfilm, maar er zitten ook animaties in”, aldus de filmmaker. „De Gorgels zelf worden geanimeerd.” Meer details wilde Bos niet kwijt over het project. Eerder werd gezegd dat de filmversie alleen maar live action-beelden zou bevatten.

Op de website van Burny Bos staat dat de film in 2025 klaar moet zijn. Het project werd aangekondigd in april 2020. Het scenario wordt geschreven door Tamara Bos, die eerder tekende voor hitfilms als Minoes en Het paard van Sinterklaas. De regie is in handen van Anna van der Heide (Brammetje Baas).

De Gorgels vertelt over Melle, een jongetje dat op een nacht een vreemd wezentje op zijn bed vindt, een Gorgel. Deze wezens beschermen kinderen tegen de griezelige Groenlandse Brutelaars. De boeken zijn mateloos populair.

Jochem Myjer, regisseur Anna van der Heide en producent Burny Bos werkten eerder samen aan de jeugdfilm Brammetje Baas, over een jongetje dat moeilijk stil kan zitten. Voor deze film schreef Myjer het lied Ik ben anders dan de rest.