Motown-zanger Barrett Strong (81) overleden

„Barrett was niet alleen een geweldige zanger en pianist, maar hij heeft, samen met zijn schrijfpartner Norman Whitfield, een ongelooflijk oeuvre gecreëerd”, zei Motown-oprichter Berry Gordy in een verklaring.

Strong was een van de eerste artiesten die Gordy onder contract nam voor zijn label Tamla van Motown. Hij zong ’Money (That’s What I Want)’ in 1959 en hij maakte er een grote hit van. Er werden meer dan een miljoen exemplaren van verkocht. Het nummer is gecoverd door tal van artiesten. The Beatles namen het nummer in 1963 op voor hun tweede album With The Beatles. Ook werd Money gecoverd door Flying Lizards, de Kingsmen, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Jerry Lee Lewis en Buddy Guy.

Marvin Gaye

In de jaren 60 maakte Strong samen met producer Whitfield naam als schrijversduo bij Motown. Ze waren verantwoordelijk voor een paar van de grootste hits van het label, waaronder de klassieker I Heard It Through the Grapevine. De song werd een hit voor Marvin Gaye. Ook Creedence Clearwater Revival had er succes mee. Het duo schreef ook War van Edwin Starr.

Hun grootste successen vierden Strong en Whitfield met The Temptations. Cloud Nine, Ball of Confusion (That’s What the World is Today), I Can’t Get Next to You en Papa Was a Rollin’ Stone werden wereldhits. Voor het laatste nummer kreeg Strong in 1973 een Grammy voor Beste R&B-nummer.