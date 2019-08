Samantha Steenwijk baalt van slechte dag

„Het was een hele slechte”, zegt Samantha met een triest gezicht. Haar danspartner bevestigt dat: „Dit was echt je slechtste ever. Ik ben vol van je, je kan echt een hoop, maar dit was ook echt eh... hm.”

„Ja, het was heel slecht”, benadrukt de volkszangeres. „Ik ben het goede woord aan het zoeken zonder daarbij te schelden, maar het lukt mij niet. Het was echt een shitdag vandaag. Maar goed, dat gebeurt.”

Volgens haar partner gingen er ook ’best wat dingen goed’ maar was het vooral qua energie ’vandaag waardeloos’. Woensdag werd bekend dat Samantha Steenwijk tot drie weken geleden nog gewoon bij de patisserie werkte, waar ze al vanaf haar veertiende een baantje heeft, maar met haar trainingsschema voor Dancing with the Stars werd het te druk om dat te kunnen blijven volhouden.