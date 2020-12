Temptation-verleidster: ’Ik ben aangerand door een BN’er’

Na haar deelname aan Temptation Island VIPS kwam Fabiola via Instagram in contact met de desbetreffende BN’er. Toen zij werd uitgenodigd voor zijn verjaardag in een club in Amsterdam, twijfelde ze nog om te gaan, omdat ze niet wist hoe ze weer thuis moest komen. Hij had haar echter gezegd een hotelkamer te hebben geregeld met twee losse tweepersoonsbedden en dus besloot ze samen met een vriendin te gaan.

Nee is nee

Hoewel de avond heel gezellig was en ze ook flink hadden geflirt met elkaar, zag ze hem wel plotseling met een ander zoenen. Toen hij haar na afloop van de avond probeerde te kussen, zag ze dat dan ook helemaal niet zitten. Het ging echter pas fout in het hotel. „Toen zei hij: ’Nu ga ik je helemaal uit elkaar trekken.’ Ik zei: ’Wat!?’ Ik was gechoqueerd. Maar ik was wel heel sexy gekleed en ik snap dat mensen dan een beeld van me hebben. Maar als ik nee zeg, is het nee. En dat begreep hij niet helemaal”, stelt ze.

"Ik voelde me vies"

Terwijl haar vriendin het wél naar haar zin had met een vriend van de BN’er, besloot Fabiola te gaan douchen. „Ik ga niet vertellen wat hij precies deed op dat moment, maar het was niet leuk. Ik was heel geïrriteerd”, vervolgt ze. „Op een gegeven moment heb ik hem zover gekregen dat hij klaarkwam, maar ik heb hem niet geholpen. Dus je kan zelf indenken, ik was aan het douchen, want ik voelde me vies daar, hoe hij dat heeft gedaan...”

Toen ze vervolgens naar bed wilde gaan, zou hij haar duidelijk hebben gemaakt dat ze niet meer welkom was. „Hij zei: ’Denk je nou echt dat je hier nog kan slapen?’ Hij pakte me beet en sleurde me best wel hardhandig in lingerie op de gang. Ik kon nergens meer heen. Ik had weinig geld om nog een hotelkamer te boeken, ik kon mijn moeder niet bellen, ik kon helemaal niks. Ik heb op de gang een paar uur geslapen, toen kreeg ik mijn spullen naar mijn hoofd toegegooid.”

Leerschool

Uiteindelijk wist ze met behulp van tikkies van vrienden genoeg geld bij elkaar te verzamelen om alsnog met een taxi te vertrekken. Ze zegt haar verhaal nu te doen om jonge meiden te waarschuwen: „Ook al is iemand bekend en ook al lijkt hij zo leuk, ga niet zomaar mee. Ga niet zomaar daar slapen, want je weet nooit zijn intenties. En soms als je zegt: ’Nee is nee’, begrijpen mannen dat niet en willen ze je slaan. Dus dit was voor mij een hele, hele goede leerschool, dat dit mij niet meer overkomt.”

De BN’er is kwestie lijkt ze inmiddels te hebben vergeven. „Ik neem hem niks meer kwalijk. Ik kan zijn intenties ook wel begrijpen, maar ook weer niet, omdat het respectloos was.”