Ewout Genemans roemt kinderen Peter R. de Vries: ’Heel sterk team’

„Ik heb heel veel bewondering voor Royce en Kelly”, zegt de documentairemaker. „Naast het verlies van hun vader, krijgen ze te maken met zijn enorme nalatenschap. Wat is gebeurd, is enorm verdrietig, maar het heeft zich snel omgezet in een kracht waarmee ze zijn opgestaan en zijn gaan handelen.”

Zo is Kelly voorzitter geworden van Stichting De Gouden Tip. Die richtte haar vader vlak voor zijn dood op voor de vermiste studente Tanja Groen. De Vries wilde zo geld inzamelen voor de gouden tip die de zaak zou oplossen. Daarnaast stond Royce de familie van Nicky Verstappen bij in het hoger beroep. Iets wat zijn vader, die nauw betrokken was bij de familie van het vermoorde jongetje, eerder deed. „Het is een heel sterk team, die twee. Daar zit zo’n enorme power in.”

Betekenis

De dood van De Vries maakte veel los in Nederland. Talloze mensen brachten bloemen naar de Lange Leidsedwarsstraat, waar de journalist werd doodgeschoten. Maar ook bezochten duizenden mensen Koninklijk Theater Carré, waar naast een besloten ook een publiek afscheid werd gehouden.

De Vries was geen onbekende voor Genemans. De documentairemaker had eerder intensief contact met De Vries, toen hij een documentaire over de zaak van Nicky Verstappen maakte. „Ik was net als heel Nederland geschrokken door wat er was gebeurd”, vertelt hij. „Ik heb lang aan het idee moeten wennen dat het echt zo was. Maar de volgende stap is dat je gaat beseffen hoeveel Peter eigenlijk betekend heeft.”

Impact

Het zette hem aan het denken, zegt hij. „Ik dacht, moeten we niet iets maken over de impact die hij heeft gehad?” Hij benaderde Royce, die hij al kende, en Kelly. „Ze hebben er even over moeten nadenken. Maar ze hadden er een goed gevoel bij.” Want het leek ze een mooi idee dat er een document komt over hun vader. „Zo kunnen ze laten zien wat hun vader betekend heeft, op een manier die hen mooi lijkt. Een document voor anderen, en voor henzelf. Iets waar ze zelf echt betrokken bij zijn geweest.”