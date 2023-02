Tante (97) van groothertog Henri van Luxemburg overleden

De prinses werd op 2 augustus 1925 geboren in Colmar-Berg in Luxemburg. Marie-Gabrielle was de dochter van groothertogin Charlotte van Luxemburg en prins Félix de Bourbon-Parme. Haar broer was groothertog Jean, de vader van de huidige groothertog Henri. Jean overleed in 2019 op 98-jarige leeftijd.

Marie-Gabrielle trouwde met graaf Knud van Holstein-Ledreborg, hij overleed in 2001. Samen hadden zij zeven dochters. De prinses was de peettante van groothertog Henri.

Het Luxemburgse hof maakt later meer bekend over de uitvaart van Marie-Gabrielle.