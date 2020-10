Seksleven Ghislaine Maxwell ligt op straat

Het dossier bevat maar liefst 418 pagina’s met verslagen van het verhoor van Ghislaine Maxwell met ’indringende vragen over haar seksleven’. Maandag werd al besloten dat de documenten onthuld moesten worden. De advocaten van Maxwell hebben er alles aan gedaan om dit tegen te houden, maar verloren maandag de zaak. Volgens hen ging het om ’extreem persoonlijke, vertrouwelijke documenten, die gevoelig waren voor misbruik door de media’. Ook beredeneerden ze dat de transcriptie geheim moest blijven, omdat het criminele onderzoek naar Maxwell nog in volle gang is. Maxwell zit momenteel vast in Amerika op verdenking van het ronselen van jonge meisjes voor misbruikmiljardair Jeffrey Epstein.

De Amerikaanse nieuwssite NPR deelt het volledige document waaruit zou blijken dat Maxwell vooral ontwijkende antwoorden zou hebben gegeven en alles lijkt te ontkennen. Zo antwoordde ze op de vraag of ze ’herinneringen heeft aan het meebrengen van buitenlandse meisjes jonger dan 18 naar het huis op de Amerikaanse Maagdeneilanden: ’Ik kan me helemaal niet zoiets herinneren’.

Het verhoor vond plaats nadat Virginia Giuffre - de meest bekende beschuldiger van wijlen Jeffrey Epstein - haar in 2015 van laster. Maxwell had haar namelijk een leugenaar genoemd toen ze beweerde dat Epstein en Maxwell haar seksueel misbruikten en verhandelden als seksslavin.