Meghan, die in haar thuisland al een behoorlijke carrière als actrice had opgebouwd, dacht naar verluidt dat haar aanzien naar een hoger niveau zou worden getild door te trouwen met prins Harry. Ze zou zelfs hebben gehoopt dat ze een soortgelijke status als Beyoncé zou krijgen, maar niets bleek minder waar. Door de strenge regels van de koninklijke familie zou ze steeds meer ’in het nauw zijn gedreven en verkeerd zijn begrepen’ door the firm, zo valt te lezen in een door The Times gepubliceerd uittreksel van het nu al veel besproken boek.

Een paleisbron die in Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown wordt opgevoerd, stelt dat het ’onvermijdelijk’ was dat Meghan zich niet thuis voelen in de strak georganiseerde wereld van de koninklijke huishouding, en beweerde dat assistenten het moeilijk vonden om met haar samen te werken. Anderen beweren dat ze het gevoel had dat ze door de koninklijke familie ’afgewezen wílde worden’, zodat ze weer terug kon keren naar Amerika en zo haar eigen geld kon verdienen.

„Ik denk dat Meghan dacht dat ze de Beyoncé van het Verenigd Koninkrijk zou worden, dat ze waardering zou krijgen door deel uit te maken van de koninklijke familie. Toen ontdekte ze echter dat er zoveel regels waren die zo belachelijk waren dat ze niet eens de dingen kon doen die ze als privépersoon kon doen, dat was zwaar”, tekent Valentine Low op in haar boek.