Zoon Marco Borsato: ’Je bent voor altijd mijn grote voorbeeld’

Waar Marco Borsato aan Privé vertelt dat zijn gezin ondanks zijn affaires tijdens zijn huwelijk met Leontine nog steeds intact is, blijkt dat ook uit de lovende woorden van zijn 22-jarige zoon Luca op Instagram. Die schrijft dat zijn vader ’niet half wil weten’ hoe trots hij op hem is. Luca noemt hem een geweldige vader. „Het zal me een zorg zijn wat de rest van Nederland van alles vindt, maar ik weet wat voor pure man en mens jij bent, lieve pap.”

„Ik spreek namens ons allemaal als ik zeg dat we zielsveel van je houden en je nooit maar dan ook nooit kwijt willen. Welcome back to this world of love & joy”, vervolgt hij zijn eerbetoon. Vervolgens, met een referentie naar Marco’s teksten: „En laten we “één moment” nemen om nooit te vergeten dat je voor altijd mijn grote voorbeeld bent. En daarnaast voor vele anderen.” Hij sluit het af met een liefdesverklaring die hij namens het gezin lijkt uit te spreken: „We houden van je. Voor altijd.”

Zowel Marco als Leontine hebben op de post gereageerd. Zo schrijft Marco: ’Just the five of us’ en deelt Leontine precies 5 hartjes.

Ook BN’ers als Giel Beelen, Lieke van Lexmond, Ellemieke Vermolen, Sharon Doorson en Vajen van den Bosch strooien met hartjes.

Bekijk ook: Marco Borsato mag Linda de Mol dankbaar zijn