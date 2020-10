Lisa Marie Presley staat stil bij geboortedag overleden zoon

„Mijn hart en ziel zijn met je mee gegaan”, aldus Lisa Marie in een post gericht aan haar ’prachtige engel’ Benjamin. „De pijn is oneindig en verstikkend, elke moment van de dag zonder jou. Wacht op mij mijn lief, en hou mijn hand vast terwijl ik je kleine zusjes opvoed en bescherm, en er ben voor Riley. Ik weet dat je dat zou willen.”

Benjamin was 27 jaar toen hij een einde aan zijn leven maakte. Zijn moeder schrijft in haar post dat hij ’veel te goed was voor deze wereld’.

Benjamin werd eerder deze maand begraven bij zijn opa op het landgoed van Elvis, Graceland.