Boekenverzameling Stones-drummer Charlie Watts onder de hamer

Watts was een liefhebber van literatuur die investeerde in kostbare eerste drukken van schrijvers als Agatha Christie, PG Wodehouse en James Joyce.

De BBC meldt dat Christie's verwacht dat een gesigneerde eerste editie van de klassieker The Great Gatsby van F. Scott Fitzgerald uit 1925 het meest zal gaan opbrengen. De opbrengst wordt geschat op een bedrag tussen de 233.000 en 350.000 euro.

De bezittingen van Watts worden later deze maand en in september tentoongesteld in vestigingen van Christie's in Los Angeles, New York en Londen. De veiling is live in het veilinghuis in Londen op 28 september en online van 15 tot en met 29 september.

Jazz

Watts overleed in augustus 2021 op tachtigjarige leeftijd, zijn echtgenote Shirley stierf eind vorig jaar. De drummer verzamelde naast boeken ook jazz-memorabilia. Enkele items uit die collectie, zoals platen en awards, worden ook geveild.