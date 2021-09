Angelina Jolie en The Weeknd weer samen gespot

Jolie en The Weeknd waren ruim 2,5 uur in het restaurant. Hoewel de actrice en zanger afstand van elkaar hielden toen ze daarna naar buiten kwamen, stapten ze wel in dezelfde auto.

In juni werden de twee voor het eerst samen gefotografeerd toen ze een bezoek brachten aan hetzelfde Italiaanse restaurant. Een maand later bezochten ze samen een concert. Beiden hebben nog niet gereageerd op de geruchten dat ze meer zijn dan alleen vrienden.

Lange tijd alleen

Jolie heeft sinds haar breuk met Brad Pitt in 2016 voor zover bekend geen nieuwe liefde gehad. In mei zei de actrice nog tegen E! News dat ze een ’lange lijst’ heeft met dingen waar ze op afknapt. „Ik ben al een lange tijd alleen", zei ze toen lachend.

The Weeknd had tot en met 2019 een knipperlichtrelatie met model Bella Hadid. Ook was de zanger samen met Selena Gomez.