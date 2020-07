Justin Bieber wint eerste ronde in verkrachtingszaak

De vrouwen, enkel bekend onder de namen Danielle en Kadi, zeggen door hem te zijn verkracht in 2014 en 2015. Bieber heeft alle aantijgingen direct ontkend. „Normaal gesproken reageer ik niet op dit soort dingen, omdat ik hier gedurende mijn hele carrière mee te maken heb gehad. Maar seksueel misbruik is niet iets dat ik me zomaar laat aanpraten”, aldus de artiest.

Kort daarna stapte hij naar de rechter om de vrouwen te vervolgen wegens laster. Vrijdag won Bieber de eerste ronde in deze zaak. Dit betekent dat de zanger Twitter mag dagvaarden om de identiteit van de vrouwen bekend te maken. „We willen ontdekken wie er achter deze twee accounts zit. Het kan dezelfde persoon zijn”, aldus Evan N. Spiegel, de advocaat van de zanger.

Bewijs

Justin zegt 'onbetwistbaar documentair bewijs' te hebben dat aantoont dat beide beweringen niets anders zijn dan ’buitensporige, verzonnen leugens’.

Zo stelde Danielle op 9 maart 2014 te zijn verkracht in een hotelkamer van het Four Seasons Hotel in Austin. Justin zegt dat hij wel in de stad was in verband met een optreden, maar geen kamer in het hotel had. Hij denkt dan ook dat ze de aantijgingen heeft verzonnen op basis van openbare documenten waarin staat dat hij daar op 10 maart heeft gegeten.

Kadi claimt dat Justin haar op 5 mei rond 02.30 uur heeft verkracht in het Langham Hotel in New York, maar ook dit is volgens Bieber een te bewijzen leugen. De zanger zegt dat hij destijds aanwezig was op het Met Gala en na afloop een privé afterparty bijwoonde waar hij tot 4 uur 's nachts was. Hier zou niet alleen fotografisch bewijs van zijn, ook zijn er verschillende getuigen die kunnen verklaren dat hij inderdaad op het feest aanwezig was.