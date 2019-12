RTL geeft Chantal Janzen alle ruimte voor songfestival

„We vinden het ontzettend leuk en eervol voor Chantal”, zegt Peter. „Nu kan de hele wereld kennismaken met haar humor en charme. ’Douze points’ voor deze keuze van de NPO. En fijn dat we als RTL op deze manier ook ons steentje kunnen bijdragen aan dit evenement dat zo belangrijk is voor de uitstraling en het imago van Nederland.”

Chantal staat sinds 2011 onder contract bij RTL. Door de jaren heen presenteerde ze al grote liveshows voor de zender zoals Holland’s Got Talent en Dancing with the Stars.