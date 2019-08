Jon Voight: Trump beste president van deze eeuw

In het twee minuten durende filmpje zegt de Ray Donovan-ster (80) onder meer: „President Trump is een man van waarheden, van liefde en gerechtigheid voor het Amerikaanse volk en voor de mensen in het heilige land, Israël. Hij houdt niet alleen van ons land, de Verenigde Staten van Amerika, maar hij heeft veel liefde voor mensen uit alle landen.” In zijn videoboodschap zegt Voight te bidden voor nog vier jaar de ’kracht, toewijding, kennis en waarheden’ van Trump.

De vader van Angelina Jolie is één van de weinige uitgesproken Trump-aanhangers in Hollywood. In mei plaatste hij ook al eens een video om hem te prijzen. De president heeft blijkbaar wel iets aan ontzag ingeboet bij de acteur: toen noemde Voight Donald Trump nog de beste president sinds Abraham Lincoln.