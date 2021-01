Hollywoodsterren schamen zich voor bestorming Capitool

„Als Amerikaans staatsburger, dochter van twee veteranen en de zus van een ander: ik schaam me voor wat er in Washington gebeurt”, twittert zangeres Pink. „Dit is een trieste dag voor Amerika.”

Rapper Cardi B roept haar volgers in Washington op om vooral thuis te blijven. Ze noemt de demonstranten „tuig.” „Blijf thuis. Dit zijn onze zaken niet.”

„Dit is een poging om een reality-tv-ster aan de macht te houden”, bericht actrice Alyssa Milano.

Ze is niet verrast door de gebeurtenissen. „Ik vertel je al maanden dat Trump aanzet tot geweld.”

Will & Grace-ster Debra Messing vraagt zich vooral af waarom de politie nauwelijks ingrijpt. „Als de demonstranten zwart waren geweest, waren ze al neergeschoten.”

Het Capitool in Washington is in een noodgebied veranderd nadat een woedende menigte supporters van Donald Trump het politieke centrum van de hoofdstad bestormde. Een zitting van de Amerikaanse Senaat waarin de verkiezingsuitslag zou worden vastgesteld, is afgebroken. Volgens Amerikaanse media worden de politici naar een veilige locatie weggeleid. Tal van demonstranten hebben zich naar binnen gewerkt.