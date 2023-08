’Kevin Burke (77), eerste liefde koningin Camilla, overleden’

Camilla en Burke hadden in hun jongere jaren enige tijd een relatie. De tabloid meldt niet hoe lang de twee iets met elkaar hadden.

De koningin trouwde later met Andrew Parker Bowles in 1973, met wie ze twee kinderen kreeg. In 1995, nadat duidelijk werd dat Camilla een affaire had met toenmalig prins Charles, werd de scheiding aangekondigd. In 2005 traden Charles en Camilla in het huwelijk.