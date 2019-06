KARDASHIANS: familie van TWEE MILJARD!

Aanvankelijk verguisd, nu goed voor een miljardeninkomen. De Kardashians, die zijn zo gek nog niet. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is misschien wel een van de meest wonderlijke verhalen uit de hedendaagse internationale showbizz. Twaalf jaar geleden startte de realityserie Keeping Up With the Kardashians, en inmiddels zijn bijna alle familieleden uitgegroeid tot wereldsterren. Ze wisten hun boeltje bovendien aardig te exploiteren. Inmiddels is het vermogen van de hele clan goed voor zo’n ruim TWEE MILJARD EURO en er zit nog meer in het vat... wacht straks ook nog het Witte Huis?