Hondjes Lady Gaga zaten vastgebonden aan een paal

De politie denkt dat de vrouw, wiens identiteit vanwege het lopende onderzoek geheim wordt gehouden, niets te maken heeft met de ontvoering. Ze herkende de twee viervoeters door de verhalen in de media en bracht ze naar het politiebureau. De bulldogs maken het goed. De zangeres had een beloning van een half miljoen dollar uitgeloofd voor het vinden van de honden.

Koji en Gustav werden woensdagavond door twee mannen meegenomen toen de hondenuitlater van Lady Gaga zijn vaste rondje liep. Tijdens de wandeling door West Hollywood werd hij door twee mannen aangevallen. Zij hielden Fischer onder schot en eisten dat hij de honden gaf. Toen hij dat niet deed maar de overvallers probeerde uit te schakelen werd hij in de borst geschoten. De daders vluchtten daarna met twee van de drie honden weg.

Bekijk ook: Zo werd hondenuitlater Lady Gaga aangevallen

Over de daders is nog niets bekend. De politie in Los Angeles gaf eerder een signalement van de daders vrij. Het gaat om twee mannen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar. Met Fischer gaat het naar omstandigheden goed. Hij ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar.