Gravin Eloise kondigt eigen boek aan

Een dolblije Eloise laat in de video op haar Instagram Stories weten dat haar boek Learning by doing vanaf heden te bestellen is. „Ik ben er zo blij mee, ik ben er zo trots op. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als dat ik het vind”, zegt ze. „Ik kan niet geloven dat het er eindelijk is, ik heb er zo hard aan gewerkt.”

In het boek geeft ze met haar verhalen en tips ook antwoord op de honderden vragen die ze via social media krijgt.