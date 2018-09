Bella Hadid: ’Het is een trieste dag voor Palestina’

Het 21-jarige model van Nederlands-Palestijnse afkomst schrijft in een emotionele post op Instagram dat ze lang heeft gewacht met het vinden van de juiste woorden. „Eigenlijk bestaat er geen goede manier van spreken over iets wat zo onjuist is. Het is vandaag een trieste dag, waarop ik naar het nieuws kijk en moet huilen om de pijn van de vele generaties Palestijnen.”

Bella’s vader, landgoedmagnaat Mohamed Hadid, woont niet in Palestina. Veel van haar neven en nichten wel. „Om het verdriet te zien van mijn Palestijnse familie maakt het nog zwaarder voor mij om dit te schrijven. Jeruzalem is een plek voor alle religies. Door dit te laten gebeuren voelt het alsof we vijf stappen achteruit zetten, waardoor het nog moeilijker wordt om in vrede te leven op deze wereld.”

Ze vervolgt: „Hoe de mensen in Palestina worden behandeld is oneerlijk, eenzijdig en zou niet moeten worden getolereerd. Ik sta aan de kant van Palestina.”

Hadid quote vervolgens een van haar zogenoemde ’Palestijnse zusjes’: „Het is bizar dat Palestina, een land waarin Moslims, Christenen en Joden al eeuwen naast elkaar leven, al jaren vecht voor erkenning en dat Trump ’bepaalt’ dat de Palestijnse hoofdstad nu ineens de hoofdstad is van Israël. Alsof hij de stad weg mag geven. Dit is schending van de internationale wet en een grote stap terug in de hoop op vrede”, schrijft het meisje.