Politie krijgt elf tips over overval op Mark Gillis

Dinsdagavond werd in het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht al duidelijk dat zich vier mannen bij de politie hebben gemeld. Zij herkenden zich op beelden die enkele dagen voor de overval in de buurt van Gilles’ chalet op vakantiepark Prinsenmeer werden gemaakt. De politie gaat de vier verhoren en op basis daarvan zal de officier van justitie bepalen of er sprake is van verdachten of niet. De woordvoerder benadrukt dat ze niet vastzitten.

De politie hoopt nog meer tips te krijgen. Woensdag wordt ook aandacht aan de zaak besteed in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld op RTV Utrecht. In het weekend van de overval verbleven er namelijk veel gasten uit de regio Utrecht op Prinsenmeer.

De overval vond plaats in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar. Op de beelden die in Opsporing Verzocht en Bureau Brabant op Omroep Brabant werden vertoond is te zien dat Gilles door drie gemaskerde mannen wordt overmeesterd, getaserd en tegen zijn hoofd wordt geschopt.

Gillis is de zoon van de Brabantse ondernemer Peter Gillis. De familie heeft sinds de zomer van 2020 een realityserie op SBS6. Gillis sr. is de eigenaar van de Oostappen Groep, waar een groot aantal Nederlandse en Vlaamse vakantieparken onder vallen. Hij runt deze samen met zijn kinderen.