Kemper: Scrooge Live fijne dagbesteding in saaie tijd

Het bekende verhaal van Dickens uit 1843 is door Veldhuis & Kemper hertaald voor het televisiespektakel van de makers van The Passion. Zij spelen zelf ook een rol. Zo kruipt Kemper in de huid van Scrooge en is Veldhuis te zien als verteller. Voor laatstgenoemde geen vreemde taak, hij mocht in 2017 al de ’gewone’ Passion aan elkaar praten. „Ik heb hem er in ons cabaretprogramma echt op afgerekend dat hij meedeed aan The Passion. Dat hij dat alleen maar deed uit ijdelheid en nu doe uitgerekend ik zelf mee”, zegt Kemper lachend tegen het ANP. „Maar ik vond het een fijne dagbesteding in een tijd waarin verder vrij weinig gebeurt.”

In de rol van gierige en kersthater Scrooge kan de cabaretier zich goed vinden. „Ik word thuis al jaren Scrooge genoemd omdat ik uit mezelf niet zoveel heb met kerst.” Het kerstverhaal moest wel met humor worden verteld, vindt hij. „We zijn trouw gebleven aan het verhaal en zijn volledig voor het kerstgevoel gegaan, maar hebben er wel eigentijdse grapjes in gestopt.” Ook de liedjes staken ze in een grappig jasje. „We hebben Money, Money, Money van ABBA bijvoorbeeld vertaald naar Centen, Centen, Centen.”

Ron Brandsteder

Ook Ron Brandsteder, die samen met Johnny Kraaijkamp jr. te zien is als collectantenduo, doet met plezier mee. „Ik hou heel erg van nostalgie en dit barst van de nostalgie. Dat gevoel van nostalgie en traditie is zeker in deze tijd hartverwarmend.”

Hoewel Ron naar eigen zeggen slechts een kleine rol heeft, waren de repetities met Johnny al een genot. „Ik kende zijn vader goed en ik kon het goed met hem vinden, dit voelde een beetje hetzelfde. We wonen allebei niet meer in Amsterdam, maar die Amsterdamse schoffies krijg je er niet meer uit.”

Scrooge Live wordt zondag opgevoerd in Dordrecht en rechtstreeks uitgezonden op NPO 1. Met de uitzending wil MAX aandacht vragen voor kinderarmoede in Nederland. De regie is, net als bij The Passion, in handen van David Grifhorst en Eric van Tijn heeft ook hier de muzikale leiding. Ook onder anderen Plien van Bennekom, Simone Kleinsma en Kasper van Kooten spelen in de show.