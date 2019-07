Peter R. de Vries vrijdag weer te gast bij Wilfred Genee

„Dat was een afspraak die al stond en die gaat ook gewoon door”, zo vertelt Peter in RTL Boulevard. Hij laat verder nog weten benieuwd te zijn naar hoe de vraagstelling van de presentator dan is.

Het inteview met Genee noemt De Vries „rommelig en journalistiek”. Peter: „Ik vond het een heel raar, gek gesprek. En ik dacht: waar wil je nou naartoe? Wat is je bedoeling nou eigenlijk.”

De misdaadverslaggever waardeert het wel dat Wilfred achteraf de hand in eigen boezem heeft gestoken en erkende dat hij iets feller was geweest dan dat de bedoeling was.