Kluivert naar rechter om ’Opgelicht?!’

Rossana Kluivert (l.) laat het er niet bij zitten.

Hilversum - Omroep AvroTros zal zich voor de rechter moeten verantwoorden over een item in Opgelicht?!. In de uitzending van 26 november suggereerde het programma dat de Kluivert Dog Rescue Foundation (KDRF) geld verkwist aan feestjes en niet eerlijk is over de bereikte resultaten.