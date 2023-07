Advocaat: ’Verhaal over misbruik door BBC-presentator is onzin’

Afgelopen weekend kwam, na een artikel in The Sun, aan het licht dat een „bekende presentator” van de BBC tienduizenden euro’s zou hebben betaald aan die toenmalige tiener in ruil voor expliciete beelden. Er werd niet gezegd om wie het zou gaan, maar wel dat de presentator in kwestie „bekend is bij een miljoenenpubliek.” De advocaat van het vermeende slachtoffer meldt maandag aan de BBC dat de hele zaak nergens op slaat. „Voor alle duidelijkheid, er heeft niets ongepasts of onwettigs plaatsgevonden tussen onze cliënt en de BBC-persoonlijkheid en de aantijgingen in The Sun zijn onzin”, aldus de raadsman.

In een reactie laat The Sun weten dat het had bericht „over twee zeer bezorgde ouders die een klacht indienden bij de BBC over het gedrag van een presentator en het welzijn van hun kind. De BBC heeft geen gevolg gegeven aan hun klacht. We hebben bewijs gezien dat hun zorgen ondersteunt. Het is nu aan de BBC om dit goed te onderzoeken.”

Rechercheurs van de Metropolitan Police hadden maandag een virtuele vergadering met de BBC om te praten over de beschuldigingen aan het adres van de presentator.