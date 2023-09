Verzet tegen omstreden regisseurs op filmfestival Venetië

Verscheidene spandoeken geschreven in het Italiaans, Frans en Engels beschuldigen het filmfestival er onder meer van een podium te bieden aan „verkrachters.” Zo was bijvoorbeeld de tekst „Gaat de Gouden Leeuw naar een verkrachter?” te lezen bij het Lido. Daarmee wordt verwezen naar de belangrijkste prijs op het filmfestival.

Polanski is eerder veroordeeld voor seks met een 13-jarig meisje en wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Zijn film The palace werd in Venetië vertoond, al was de 90-jarige regisseur zelf niet aanwezig. Woody Allen wordt door zijn dochter beschuldigd van misbruik. Zijn film Coup de chance zal maandag in première gaan op het filmfestival. Naar verwachting zal Allen wel aanwezig zijn. Overigens maken de films van de omstreden regisseurs geen kans op een Gouden Leeuw. Beide films draaien namelijk buiten de competitie. Mogelijk doelen de teksten ook op de Franse regisseur Luc Besson, die eerder werd beschuldigd van verkrachting. Zijn film Dogman draait wel mee in de competitie van het filmfestival.