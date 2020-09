Gert Verhulst wil zich na zijn dood laten opzetten

„Ik denk wel dat ik mij ga laten opzetten in Plopsaland daarna. Dat vind ik wel een mooie attractie.” Of er dan kinderen op hem kunnen kruipen? „Nee, zo in een bepaalde pose.” En nee, hij bedoelt ook niet in de vorm van een foto ofzo, maar echt laten opzetten zoals men een dier opzet, licht Gert toe.

Op social media zijn de fans niet zo te spreken over het idee. Een beeld van Gert in het park vinden ze prima, maar niet in die vorm. „Doe maar zo’n wassen beeld, met opzetten is de pret wel van het park.”