Justin Bieber huilt om Billie Eilish: ik wil haar beschermen

In een interview met Beats 1 zegt Justin dat hij haar graag haar ding wil laten doen, maar dat als ze hem ooit nodig mocht hebben, ze slechts maar een belletje hoeft te plegen. Terwijl hij over Billie praat, die momenteel heel erg populair is en zelfs de nieuwe titelsong van James Bond heeft ingezongen, staan de tranen in zijn ogen.

Justin voegt er aan toe dat hij haar wil beschermen voor de situaties waarin hij zich heeft bevonden toen hij opgroeide onder het oog van miljoenen mensen. Zoals bekend is heeft Justin nogal wat meegemaakt, waaronder meerdere arrestaties, rechtszaken, een depressie en misbruik van verdovende middelen.

Het kwetsbare moment van Justin in het interview is ook Billie onder ogen gekomen. Op haar eigen Instagram deelde ze een stukje van het vraaggesprek, waarbij ze ook foto’s van vroeger heeft toegevoegd waarop te zien is dat ze groot Bieber-fan was.