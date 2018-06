Renee Zellweger ontkent seks voor succes met Weinstein

In een kort geding dat deze week werd ingediend bij de rechtbank van New York staat dat Harvey Weinstein heeft opgeschept over het hebben van geslachtsgemeenschap met onder anderen Renee Zellweger en Charlize Theron omdat ze hun carrière wilden boosten. De 48-jarige Bridget Jones-actrice liet gisteren echter via een woordvoerder aan Us Weekly weten dat ze nooit seks met de gevallen producent heeft gehad. „Als Harvey dat zegt, dan vertel ik je: he’s full of sh*t.”

Zellweger werkt al sinds 1998 intensief met Harvey samen. Toch was zij een van de weinigen die nadat het schandaal rondom de producent in oktober aan het licht kwam, niet wilde reageren en ook geen aanklacht indiende. Volgens diverse bronnen in Hollywood komt dat doordat Weinstein bij Zellweger niet om gunsten hoefde te vragen; ze zou ze zelf hebben aangeboden en zich zo ’omhoog gewerkt’ hebben.

Volgens het kort geding zou Harvey hebben opgeschept over geslachtsgemeenschap met Zellweger in 2000, het jaar dat ze werd gestrikt voor de rol van Bridget Jones. Een jaar later ging haar carrière als een speer en speelde ze in meerdere grote films, waaronder Chicago, Cold Mountain en Miss Potter, allen ook geproduceerd door Weinstein. Voor haar rol in Cold Mountain won ze zelfs een Academy Award, voor welke ze Weinstein uitgebreid bedankte bij de uitreiking.

Renee heeft aangegeven niet te willen reageren op de recente geruchten.