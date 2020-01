Alberto Stegeman: ’Ik kijk soms met plaatsvervangende schaamte naar mezelf’

In een nieuwe PodBast is het voor de verandering Alberto Stegeman die met een audiocompilatie van zichzelf wordt geconfronteerd. En tijdens het luisteren kan de journalist een kleine glimlach niet onderdrukken.

„Ik moest vooral om mezelf lachen”, vertelt Stegeman in gesprek met Bastiaan Meijer. „Ik heb dat wel vaker. Ik kan altijd erg in de emotie schieten, tijdens confrontaties, en dan heb je weleens plaatsvervangende schaamte als je naar jezelf kijkt. Op dat moment voel je dat en dan zeg je dat. Het is ook allemaal gemeend, alleen het gaat er soms wel hard aan toe.”

Daarnaast vindt de SBS6-presentator het ook niet erg om na al die jaren een beetje om zichzelf te gniffelen. „Ik hoor dan mezelf zeggen: ’hé, viespeuk!’, en zoveel jaar later is dat best grappig. Op dat moment natuurlijk niet, want dan zit je in een verhaal. Je helpt vaak mensen of je heb net een slachtoffer gesproken, dus dan zit je helemaal in dat moment. Maar inmiddels is dat ook wel om te lachen, toch?”

Rust

Met het werk dat hij al jarenlang doet, weet Stegeman niet altijd wanneer hij ’in actie’ moet komen om iemand ergens mee te confronteren. „Die rust, dat gaat nooit meer komen, nee. Maar dat geeft niet, want dat wil ik ook helemaal niet. Zij (Alberto’s vriendin, red.) heeft mij leren kennen toen ik dit programma al een aantal jaren maakte. Maar het is echt niet zo dat ik iedere avond weg ben. Ik heb twee kinderen, daar ben ik ontzettend gelukkig mee. Ik heb ontzettend veel tijd daarvoor, en heel bewust. Alleen, op het moment dat er gebeld wordt, ’je kunt nu een oplichter pakken’, ja, dan gaan we dat doen. Want dat hoort bij je werk. Maar dan halen we dat op een ander moment weer in.”

Maar hoe zit het als een van zijn kinderen jarig is en er komt een telefoontje? „Ik kan me wel voorstellen dat als ik bijvoorbeeld ’s ochtends al wel bij die verjaardag zou zijn geweest, en als er dan om twee uur ’s middags zo’n belletje komt... dat ik wel even mijn vriendin aankijk, van eh... En dan weet ik zeker dat ze zegt ’ga maar lekker’. Als ze nee zegt, blijf ik thuis. Maar dat gaat ze niet zeggen.”