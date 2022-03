Geen doodsstrijd maar verzoening in ’De son vivant’

Sterren

Jan Rot dankbaar voor ’storm van warmte’ sinds ziekte

Jan Rot is dankbaar voor de ’storm van warmte’ die hij over zich heen heeft gekregen sinds hij afgelopen zomer bekendmaakte dat hij uitgezaaide darmkanker heeft. De zanger, schrijver en vertaler zegt dat dinsdagavond op NPO 2 in het AvroTros-programma Volle Zalen.