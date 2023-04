Miljuschka Witzenhausen te horen in podcast met moeder Astrid

De vragen komen van bijvoorbeeld volgers, kijkers of lezers van magazine Miljuschka. De leukste inzendingen worden uitgekozen en worden besproken door Witzenhausen en Holleeder. „Niet dat we experts zijn”, benadrukt de presentatrice. Ze spreekt van een ’zeldzame mogelijkheid’ om iets aan Holleeder te kunnen vragen, omdat ze „zich bijna nooit laat horen.”

In de podcast wordt mogelijk gesproken over de wat meer bijzondere familiesituatie van Witzenhausen en Holleeder, zoals dat ze niet ’normaal’ Kerstmis of Pasen kunnen vieren. In het radioprogramma vertelt Witzenhausen over haar moeder dat ze ’het heel erg mist dat ik gewoon met haar een winkelstraat in kan lopen’, of dat de twee niet samen kunnen zijn bij memorabele momenten.

Astrid Holleeder leeft momenteel in anonimiteit en afzondering wegens bedreigingen, nadat ze getuigde tegen haar broer. Ze schreef meerdere boeken over het leven met Willem Holleeder.