Rihanna wordt Smurfin in nieuwe animatiefilm

Rihanna beschouwt de film als een mooi project, ook doordat ze er in de toekomst als ouder aan kan refereren. „Ik hoop dat ik hier ooit wat punten mee ga scoren bij mijn kinderen”, zei de zangeres, die ruim twee maanden geleden nog de Halftime-show verzorgde tijdens de Super Bowl.

Haar stemacteerdebuut maakte ze in 2015, in de 3D-animatiefilm Home. Onder meer Jim Parsons en Jennifer Lopez hadden hier ook een rol in.

The Smurfs Movie is vanaf 14 februari 2025 in de bioscoop te zien en komt voort uit een samenwerking tussen de Amerikaanse productiemaatschappijen Paramount Pictures en Nickelodeon Movies.