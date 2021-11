Ed Sheeran: ’Ik had gemakkelijk ontvoerd of vermoord kunnen worden’

Ed vertelt dat hij roekeloos leefde toen hij met The Multiple Tour door de Verenigde staten tourde om zijn tweede album X te promoten. „Ik was alleen aan het touren en had destijds geen beveiliging. Mijn hele crew bestond uit ouderen van in de 50 die niet naar clubs wilden gaan. Na afloop van iedere show ging ik dan ook alleen op pad. Ik had gemakkelijk beroofd, ontvoerd of vermoord kunnen worden. Ik was 22, had rood haar, een hele grote bril en ik was gewoon een beetje nerd, dus meisjes waren nooit, maar dan ook nooit geïnteresseerd. Nu heb ik mijn ogen laten laseren, ben ik wat afgevallen en heb ik succes gehad.”

Nadat Ed zich realiseerde dat hij te veel aan het feesten was, nodigde hij zijn beste vriendin Lauren uit om met hem op tournee te gaan. Zij kwam op het idee om Cherry, zijn jeugdliefde, ook mee te vragen. De vonk sloeg weer over en sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. De zanger behoudt nu een rustige levensstijl. Ed en Cherry zijn inmiddels getrouwd en hebben samen een dochtertje, Lyra Antarctica.