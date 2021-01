Kim Feenstra kritisch over publiekscampagne vaccinatie: ’Voelt als een brainwash’

’Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Dat wordt ons ticket naar meer vrijheid’, wordt in de campagne verteld. Kim Feenstra kan zich daar totaal niet in vinden. „We geven onze vrijheid nu op om het straks weer terug te krijgen of sterker nog, te verdienen? Waar zit de logica?”, vraagt ze zich af.

Volgens Feenstra voelt het ’eerder als een brainwash’. „Want als je je niet zou willen laten vaccineren? Mag je dan straks minder meedoen aan je oude leven voor corona?”

Ⓒ Instagram Stories

Het model vraagt zich af waarom in de campagne wordt verteld dat iedereen zich moet laten vaccineren. „Terwijl het vaccin nog geen zekerheid geeft of je daadwerkelijk beschermd bent tegen het coronavirus. Je zou je bijna moeten schamen als je je niet wilt laten vaccineren. Alsof het dan door jou komt dat corona nog steeds leeft, letterlijk en figuurlijk.”

Feenstra benadrukt in haar verhaal dat ze niet tegen vaccinaties is. „Ik ben wel tegen dit soort indoctrinatie over een vaccin waar zo weinig over bekend is en wat een soort van verheerlijkt lijkt te zijn.”

Ⓒ Instagram Stories

Al met al vindt ze de campagne ’bagger’. „Slechte campagne en hoor van veel mensen dat ze zich ook storen aan deze manier van campagne voeren. De manier waarop is gewoon KA UU TEE.” Het had volgens haar ook anders gekund. „Er zitten duizenden jongeren en andere creatieve geesten in ons land die nu koos werkloos zijn en graag met u wilde meedenken over een geschikte campagne. Daar zou de bevolking meer aan hebben dan deze bagger op de radio en straks weer een zooitje gare BN’ers die zich laten betalen en lenen om campagne te voeren.”