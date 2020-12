Big Brother: Zeven bedden voor acht bewoners

Geraldine Kemper en Peter Van de Veire: „Wij gaan terug naar het origineel en houden vast aan gewone mensen waardoor we nu super gefascineerd zijn.” Ⓒ Michel Schnater

Zeven bedden voor acht bewoners: een kijkje in het huis van Big Brother, dat vanaf 4 januari terugkeert bij RTL, verklapt dat goed is gekeken naar alle realityshows die hun opwachting hebben gemaakt sinds de oerversie Nederland – en vervolgens de rest van de wereld – in vervoering bracht. Toch is ’gewoon’ het toverwoord bij deze editie.