Jaarbeurs wordt drive-in theater

Het geluid van de kindervoorstelling zal worden uitgezonden via een FM-frequentie en kan zo via de autoradio opgepikt worden. De producent hoopt dat ouders zich voor de gelegenheid naar de achterbank zullen wurmen, om hun kroost de voorstoelen te gunnen. Dat kan op deze manier meteen vrolijk meetoeteren met het nummer De wielen van de bus.

Volgens initiatiefnemers Erik van Trommel en Gert-Jan van den Ende, bij het grote publiek vooral bekend als Ernst en Bobbie (en de rest), is de voorstelling volledig coronaproof. „Niemand verlaat voor, na of tijdens de voorstelling zijn auto. Kaartjes worden bij aankomst gescand door het raam. Ook tijdens en na de voorstelling is er geen reden om de auto te verlaten.”

De organisatoren stellen dat er plaats is voor maximaal 100 auto’s, waardoor er in theorie zo’n driehonderd mensen in de zaal kunnen zitten. Dat is fors meer dan de 30 man publiek per zaal die de overheid vanaf 1 juni hanteert. Het is de vraag of het feit dat iedereen in auto’s zit, als afdoende kan worden beschouwd.

Afgelopen weekend werd bijvoorbeeld in Nijmegen nog een stoet Mercedessen langs de kant van de weg gezet. Hoewel elke auto individueel aan de regels voldeed, werden alle inzittenden van de vijfentwintig voertuigen toch op de bon geslingerd onder het mom van een verboden samenscholing.

Kaarten van Juf Roos gaat op vakantie zijn te koop via de website van de organisator.